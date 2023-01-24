Jandarma Suç Araştırma Timi ve Zopran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 Ocak'ta firar eden B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün merkez Cumayanı köyünde olduğu ihbarını alan ekipler, B.G'yi yakaladı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.