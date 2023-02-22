Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak'ta H.K. idaresindeki otomobil, ters istikametten gelerek Derya Sokak'a dönüş yapmak isteyen C.K'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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