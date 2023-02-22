Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Kaymakamlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Deniz, deprem felaketinin hemen ardından Boyabat halkının depremzedelerin yardımına koştuğunu söyledi.

Depremin ilk gününde itibaren teyakkuz haline geçerek bölgeye bugüne kadar 61 insani yardım tırının sevkiyatını gerçekleştirdiklerini anlatan Deniz, şunları aktardı:

"Boyabat Kaymakamlığı olarak açılan deprem yardım hesabımızda 1 milyon 448 bin 151 lira bağış birikmiştir. Bu bağışları AFAD’a gönderilmek üzere Sinop İl Sosyal Yardımlaşma banka hesabına aktardık.Afet sonucunda Boyabat'ta an itibariyle 71 depremzede ailemizi 305 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her türlü malzememizi 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde bulunduruyoruz Oradan ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar. Güncel ihtiyaç listemiz ise katı sıvı sabun, şampuan, havlu, plastik çatal, kaşık, tabak, kuru gıda, tüp, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, diş fırçası ve diş macunu. Vatandaşlardan yardımlarını Boyabat Kültür Merkezi'ne aktarmalarını bekliyoruz."

Deniz, deprem bölgesinde gönüllü olarak bir hafta on gün süre çalışacak sıhhi tesisatçı ve elektrikçiye ihtiyaç duyulduğunu da belirterek, gönüllü olarak gitmek isteyenlerden Kaymakamlığa başvurmalarını istedi.