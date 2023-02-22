Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobilin okul bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'de otomobilin okulun bahçesine devrilmesi sonucu 1 veli yaralandı.
C. Ç. idaresindeki otomobil, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önüne geldiğinde virajı alamayarak tel korumalıklara çarptı ve okulun bahçesine devrildi.
Otomobil, çarpmanın şiddetiyle duvar kenarında öğrenci çocuklarını bekleyen A. D.'yi (36) de yaraladı.
Kazada ağır yaralanan A. D, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Duvarda asılı kalan otomobil bir süre sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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