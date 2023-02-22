İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çorum'da Valilik ve Belediye öncülüğünde yardım kampanyaları başlatıldı.

Deprem nedeniyle eğitime verilen arada, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine depremzedeler için uyku tulumu hazırlamaya gönüllü oldu.

Okuldaki el işi ve dikiş sınıflarını atölyeye dönüştüren eğitimciler, İl Özel İdaresinin katkısıyla temin edilen özel kumaşlardan uyku tulumu dikti.

Ayrıca kentteki bir tekstil fabrikasından temin edilen kumaşlarla da depremzedeler için nevresim takımları hazırlandı.

Meslek öğretmenleriyle gönüllülerin yoğun emeğiyle hazırlanan 200 uyku tulumu, 40 uyku seti, 300 yetişkin ve 100 bebek yastığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen araçla afet bölgesine gönderildi.