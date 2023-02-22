Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler S.S. ve S.U'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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