Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil yaya çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Erkan Karakuş’a, Sıdıka V. idaresindeki otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Erkan Karakuş yaralandı.
Meydana gelen kazada yaralanan Karakuş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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