Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil sürücüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkiinde, Birkan Yılmaz'ın kullandığı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen Kazakistan plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Yılmaz yaralandı, aynı araçtaki 20 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yılmaz, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Tatar'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Çanakkale Üniversitesinde öğrenim gören Tatar'ın yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına geldiği ve doğum gününde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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