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Güncel
İHA 11.05.2023 00:19

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin çarptığı park halindeki kamyonet hareket ederek aydınlatma direğini devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Olay, Ruhi Kurnaz Caddesi'nde meydana geldi.

Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı istikametinden Ruhi Kurnaz Caddesine seyir halinde olan Selma A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı.

Hareket eden kamyonet, önünde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Selma A. hafif şekilde yaralandı.

Elektrik kaçağı şüphesi üzerine şerit trafiğe kapatıldı. Direk, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından yol kenarına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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