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TRT Haber, AA 10.05.2023 23:57

2023 YKS ne zaman? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri...

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. YKS 2023 ne zaman? ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, YKS 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 TYT ne zaman yapılacak? 2023 AYT sınavı... Ayrıntılar haberimizde…

2023 YKS ne zaman? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı.

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2023 YKS sınavı ne zaman?

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

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