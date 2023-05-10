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Güncel
İHA 10.05.2023 23:02

Uşak Güvende uygulamaları hız kesmeden sürüyor

Uşak’ta çok sayıda polisin katıldığı “Uşak Güvende” uygulaması gerçekleşti.

Uşak Güvende uygulamaları hız kesmeden sürüyor

Şok uygulama olarak ana arter ve bazı konaklama adreslerinde yapılan uygulamada; 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kılıç, 1 bıçak bir miktar fişek ele geçirilirken 1 aranan şahıs da ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polisin katıldığı “Uşak Güvende” uygulaması dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kentin işlek cadde ve bölgelerinde ayrı ayrı uygulama noktaları oluşturulurken bazı günlük ve aylık apart evlerde de aramalar gerçekleşti.

Kentteki genel güvenlik amaçlı yapılan uygulamalarda bin 355 şahıs ve 633 araç sorgulandı. Kontrol noktasına girmeden kaçmaya çalışan bir şüpheli araç ise kısa sürede kentteki motorize yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı

. Araç içerisinde yapılan aramada ise; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, bir miktar fişek ele geçirilirken 1 aranan şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. 

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