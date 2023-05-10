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Güncel
AA 10.05.2023 21:12

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da tanıtıldı

Aksaray'da, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksaray'da tanıtıldı

Tanıtım çalışmaları kapsamında kente getirilen araç, Aksaray Belediyesi binası önünde vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Anadolu" renkli otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, araca binerek belediye önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na geldi.

Başkan Dinçer, Togg'un üretimiyle gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yerli ve milli aracı Togg Aksaray'a geldi. Aracımız vatandaşlarımıza da teslim edilmeye devam ediyor. Bizde aracımızı törenle vatandaşımıza tanıtıyoruz. Togg ile ülkemizin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. 60 yıllık özlemin neticesi bu yoğunluk. 60 yıldır ülkemiz aracını, uçağını ve savaş gemisini üretemez bir haldeydi. Geldiğimiz bu süreçte hepsini üretir olduk. Dünya liginde yarışacak, elektrikli ve son derece modern bir araç ülkemize hayırlı olsun."

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Aksaray TOGG
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