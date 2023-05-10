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Güncel
AA 10.05.2023 20:42

Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Çankırı'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara kara yolu Germece mevkisinde denetim yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan Cayrokopter ile yapılan denetimde, 256 araç kontrol edildi, 2 araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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