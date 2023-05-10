Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara kara yolu Germece mevkisinde denetim yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan Cayrokopter ile yapılan denetimde, 256 araç kontrol edildi, 2 araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.