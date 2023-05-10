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Güncel
AA 10.05.2023 19:43

2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...

Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları belirlendi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar? Memurlar ne kadar maaş alacak 2023? 2023 Öğretmen, doktor, polis maaşları ne kadar? İşte meslek gruplarına göre 2023 zamlı maaşlar...

2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira oldu

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...

Artışlar neticesinde 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...

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