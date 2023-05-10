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Güncel
TRT Haber 10.05.2023 18:47

2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri Temmuz 2023'te ne kadar zam alacak? Kamu işçilerinin ücretlerine yapılan artışın ardından gözler memur ve emekliye yapılacak maaş zammında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon farkının yanında refah payı verilmesine dönük bir hazırlığın olduğunu açıkladı. Memur ve emekli zam oranı 2023...

2023 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2023...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var" açıklamasının ardından temmuz ayında memura refah payı verilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında..

Yapılacak zam, yaklaşık 15 milyon emekliyi ve 4 milyon aktif çalışan memuru ilgilendiriyor.

2023 Temmuz ayı memur zam oranı kaç olacak?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, "Memurların özellikle yaptıkları görev nitelik eğitim durumu göz önünde bulundurulup sadece seyyanen değil dengelerin yeniden oluşturulması son derece önemli. Temmuz ayında yüksek bir zammın konuşulacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekliye zammın yanında refah payı düzenlemesi de yansıtılacak.

Memura yapılacak artış kadar memur emeklilerine de aynı oranda maaş artışı olacağını belirten Karakaş, "SSK- Bağ-Kur emeklilerine baktığımız zaman burada enflasyon farkı ve refah payı söz konusu burada da beklentiler yükseltildi" dedi.

2023 Memur zammı enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve emeklilerin yılın ilk 4 ayında kaydedilen enflasyon üzerinden alacağı fark şimdilik yüzde 12,68. Buna, önümüzdeki 2 aylık enflasyon da eklenecek.
Refah payının da belirlenmesiyle temmuzda alınacak maaşlar netlik kazanacak.
 

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