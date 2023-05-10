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Güncel
AA 10.05.2023 17:47

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce meydanda oluşturulan trafik parkurunda, çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı. Ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Motosiklet sürücülerine de trafikte görünürlüklerinin artırılması amacıyla yelek dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, hafta kapsamında başta çocuklar olmak üzere trafik bilincinin yerleşmesi için eğitici çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi.

Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmesinin önemine değinen Özen, "Ağaç yaşken eğilir. İnsanlar belirli yaştan sonra trafik kurallarını öğrenmede zorluk yaşayabiliyorlar ama çocuklarımız bunu çok rahat ve kolay öğrenebilir. Böylelikle trafik kazaları azalacak, can ve mal güvenliğimiz sağlanacak. Sonuç olarak ülkemiz kazanacak ve insanlık kazanacak." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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