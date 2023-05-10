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Güncel
AA 10.05.2023 16:52

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

"Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun"

Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu istiyorum. Onlardan mal, mülk veya para istemiyorum. Bizler ciğerlerimiz için buradayız, başka da bir şey değil. Tek bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Gel teslim ol, yolunuz yol değildir. Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun" dedi.

Baba Halit Altun da "Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz. Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda. HDP şunu bilsin ki çocuklarımız getirilinceye kadar nöbetimizden ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler davamızın peşindeyiz. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

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