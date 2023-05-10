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Güncel
İHA 10.05.2023 16:08

Osmaniye’de üreticilere 220 bin sebze fidesi dağıtıldı

Osmaniye’de hibe destekli domates, patlıcan ve biber fideleri üreticilere dağıtıldı.

Osmaniye’de üreticilere 220 bin sebze fidesi dağıtıldı

Bahçe ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı hibesiyle temin edilen domates, patlıcan ve biber fideleri, üreticilere dağıtıldı.

Bahçe Üstü Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman bakanlığı olarak çiftçilerin her daim yanlarında olduklarını söyleyen İl Müdürü Mustafa İlmeç, "Tarım Arazilerinin Kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde yüzde 75 hibe ile üreticilerimize biber, domates ve patlıcan olmak üzere 220 bin fide dağıtacağız, sebze fidelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Üreticilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz ise “Fidelerin üreticilerimize kazandırılmasında başta yüzde 75 hibe sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yüzünün gülmesini ve onlara bir nebze olsun destek olabilmeyi her zaman çok istiyoruz. Devletimiz, bu anlamda birçok desteği veriyor, vermekte. Ne kadar destek olursak o kadar anlamlı ve o kadar faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

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