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Güncel
AA 10.05.2023 16:12

Çanakkale'de misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına trafik eğitimi verildi

Çanakkale'de 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Trafik Eğitim Parkuru'nda kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına eğitim verildi.

Çanakkale'de misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına trafik eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

“Bu yolda sana çok güveniyoruz” mottosuyla düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından sunum yapıldı. Ardından parkura alınan çocuklarla uygulamalı eğitim yapıldı.

Çocuklara trafik bilincinin oluşmasının çok önemli olduğunu söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Çocuklarımız, Trafik Eğitim Parkuru'nda edindikleri bilgilerle çok daha bilinçli bireyler olarak yetişmekte ve trafik kültürünün oluşmasını sağlanmaktadır.” dedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Ercan Oran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler, emniyet ve jandarma trafik personeli katıldı.

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