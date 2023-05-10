Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.05.2023 16:34

Ordu’da sürücülere ‘yaya yolu’ uyarısı

Ordu’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri ve jandarma ekipleri, cadde üzerinde durdurduğu araç sürücülerini ’yaya yolu’ konusunda uyararak, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” mesajı verdi.

Ordu’da sürücülere ‘yaya yolu’ uyarısı

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulunarak broşür dağıttı.

Ekipler tarafından, görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı. Uyarıda ayrıca, “Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolu Trafik Kanunu'nun 74. maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulanacaktır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın” denildi.

Yapılan etkinlikte polis ve jandarma ekipleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik el broşürleri, kırmızı düdük dağıtımı yapılarak bilgilendirme çalışması yapıldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet vermeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Destici: Devletinin yanında duran hiç kimse terör örgütleriyle iş birliği yapamaz
16:49
Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
16:29
Bakan Akar: Kimse teröristlere can suyu vermesin
16:28
Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
16:36
Sıcak hava ne zaman gelecek?
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Bakan Dönmez: 'Eskişehir-5000'i Avrupa'da da görmek istiyoruz
Bakan Dönmez: 'Eskişehir-5000'i Avrupa'da da görmek istiyoruz
FOTO FOKUS
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ