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Güncel
AA 10.05.2023 16:20

Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet vermeye başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restorasyonu tamamlanan kilise, Ortamahalle Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet vermeye başladı

Akçaabat Belediyesi tarafından restorasyonu ile envanter temini tamamlanan müzede, kentin tarihini ve kültürünü yansıtan eserler, müzenin tarihi süreçlerini anlatan bilgi notları ve geçmişte kilise olarak kullanılan tarihi yapının içerisindeki mozaikler sergileniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak istediklerini, bu kapsamda St. Michael Kilisesi'ni aslına uygun şekilde restore edip müze olarak ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Ekim, bütün vatandaşları müzeyi ziyarete davet ederek, şunları kaydetti:

"Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için çalışmalarımızı sonuçlandırdık ve burada sergilenecek tarihi eserlerin teminini Akçaabat Belediyesi olarak tamamladık. Burada şehrin tarihi süreçlerine ve kültürel yapısına dair eserler göreceksiniz. Bu eserler, Akçaabat'ımızı her yönüyle tanımanızı sağlayacak. Ortamahalle Müzemiz şimdiden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Turist kafileler, sadece ülkemizin değil dünyanın dört bir yanından müzemizi ziyarete geliyorlar. Güzel ilçemiz, gönlümüze taht kuran şehrimiz, Akçaabat'ımız her şeyin en güzelini hak ediyor"

Müzenin 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı ve 1 Haziran 2023'e kadar ücretsiz gezilebileceği bildirildi.

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