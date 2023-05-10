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Güncel
İHA 10.05.2023 19:01

Bitlis’te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Bitlis’te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere ve sürücülere yönelik program düzenlendi.

Bitlis’te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

Düzenlenen program çerçevesinde ilk olarak 100. Yıl Ortaokulu önünde öğrenciler yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi boyadı. Ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında sürücülere broşür dağıtılarak şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan da broşür dağıtarak sürücülere uyarılarda bulundular.

Programın sonunda Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığının son birkaç yılda ortaya koyduğu bu tür projelerle kazaların birçoğunun önlendiğini söyledi.

Vali Çağatay, “Her yıl olduğu gibi İçişleri Bakanlığımız tarafından Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bizlerde arkadaşlarımızla birlikte alandayız. Bu yıl ki sloganımız, ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz.’ Bunun anlamı, vatandaşlarımız başta yaya geçitleri olmak üzere emniyet kemeri, hız sınırları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda ve trafik kurallarına uymaları konusunda kendilerine güvendiğimizi ifade ediyoruz. Az önce bir okulumuzun önünde öğrencilerimizle birlikte yaya güvenliğini artırmak için kırmızı boya ile boyama etkinliği yaptık. Şimdi de Emniyet Müdürlüğü önündeki bu noktamızda sürücülerimize broşürler dağıtarak, uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle cep telefonu ile konuşmamaları konusunda sürücülerimizi uyarıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetleri sonrasında kaza oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını görüyoruz. Bizler bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürücülerimize de sağlıklı ve güvenli yolculuklar dileriz” dedi.

Program, etkinliğe katılan jandarma ve polis memurları ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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