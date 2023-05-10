Hafif Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2023 20:18

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Sinop'ta tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta tanıtıldı

Şehir turunun ardından Sinop Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, “Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

ETİKETLER
Sinop TOGG
Sıradaki Haber
KPSS 2023 ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav takvimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
21:30
İngiliz Daily Mirror gazetesi Prens Harry'den özür diledi
20:56
MİT'ten Suriye'de operasyon: 4 terörist yakalandı
21:13
Ukrayna: Bahmut cephesinin bazı yerlerinde Ruslar 2 kilometre kadar geri çekildi
20:52
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
20:35
Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi
Devrek'te belediyenin arama kurtarma ekibine "domuzdamı" yöntemi öğretildi
Devrek'te belediyenin arama kurtarma ekibine "domuzdamı" yöntemi öğretildi
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ