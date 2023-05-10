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Güncel
İHA 10.05.2023 21:59

Burdur'da otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Burdur'da otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Gölhisar-Çamköy yolunda meydana geldi.

İbrahim Özgün (39) kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan İbrahim Özgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Genç adamın cenazesi yapılan otopsinin ardından Acıpayam ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi. 

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