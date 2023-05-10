Manisa'da hakkında hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 35 adet suç kaydı ile 9 adet aranma kaydı bulunan ve hakkında 17 yıl 11 ay hapis cezası olan açık cezaevi firarisi N.T. yakalandı.İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Akhisar ilçesinde ise JASAT ekipleri tarafından 'hırsızlık' suçundan hakkında 13 yıl 1 ay hapis cezası olan C.A isimli şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen C.A., tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.