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Güncel
DHA 10.05.2023 23:41

Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Elazığ'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Ulukaya (21), yaşamını yitirdi.

Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi.

Mustafa Ulukaya yönetimindeki motosiklet, ana yoldan mahalle arasına dönüş yapmak isteyen T.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ulukaya, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Ulukaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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