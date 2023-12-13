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Güncel
DHA 13.12.2023 20:01

Otobüs terminalinde muavinin yolcuyu darbetmesi kamerada

Çorum'da, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde muavinin bir yolcuyu darbetmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otobüs terminalinde muavinin yolcuyu darbetmesi kamerada

Olay, dün gece Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Çorum’dan İstanbul’a gitmek için bir firmadan bilet alan Ahmet C., otobüsün hareket etmesinden kısa bir süre sonra otobüsün muavinine ineceği yeri söyledi. Muavin Mehmet T.’nin otobüsün o güzergaha gitmediğini söylemesi üzerine otobüs içerisinde tartışma başladı.

Tartışma sonlanırken, otobüs şoförü ise yolcuyu indirmek için terminale geri dönerek perona yanaştı. Otobüsten önce muavin inip bagajı açıp yolcunun çantasını hızla yere bıraktı. Burada da tartışma çıkarken, muavin, alkollü olduğu iddia edilen yolcuyu darbetti. Otobüsten inen diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştırıldı. Yolcu Ahmet C., ihbarla gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, muavinin yolcuyu darbettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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