Osmaniye'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.