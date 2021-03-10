Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Osmaniye'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı
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