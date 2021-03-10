Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, huzur ve güvenin sağlanması, uyuşturucu ticareti, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 376 kişi sorgulanırken, haklarında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. 90 ekip, 315 personel ve 4 köpek unsuru ile gerçekleştirilen uygulamada, 65 metruk bina, 77 park, 258 sokak ve 70 adres denetlendi.

Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 3 kişiye 2 bin 832 lira ceza kesildi.