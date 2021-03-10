İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lüleburgaz, Kofçaz, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit edildi.

Bu kişilere toplam 45 bin 900 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.