Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 45 bin 900 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 16 kişiye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lüleburgaz, Kofçaz, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit edildi.
Bu kişilere toplam 45 bin 900 lira ceza veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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