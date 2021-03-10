Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." dedi.
Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları arttı. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.
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