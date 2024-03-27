Osmaniye'de yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı Beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Enes Doruk yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp yol, kenarındaki trafik yön levhasına çarptı.
Devrilen motosikletten düşen Doruk metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yerde sürüklenerek ağır yaralanan Doruk, ambulansla götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.