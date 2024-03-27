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Güncel
DHA 27.03.2024 14:03

Osmaniye'de yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Enes Doruk hayatını kaybetti.

Osmaniye'de yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı Beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Enes Doruk yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp yol, kenarındaki trafik yön levhasına çarptı.

Devrilen motosikletten düşen Doruk metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yerde sürüklenerek ağır yaralanan Doruk, ambulansla götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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