Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.03.2024 14:00

Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Ağrı'da mart ayının sonuna doğru aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Sabah saatlerinde il merkezinde başlayan fırtına, çatılara zarar verdi, ağaç dallarını kırdı ve boş bir müstakil evin duvarını yıktı.

Öğle saatlerinde fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan şehirde, araçlar zorluklar yaşadı. Vatandaşlardan Burak Çabuk, Mart ayında etkili olan kara şaşırdığını dile getirdi.

Sezer Karaoğlan ise bu yıl mevsimlerin çok değiştiğini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
14:43
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, Netanyahu'yu suçladı
14:39
Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 17 yaralı
14:37
Rusya’daki terör saldırısında can kaybı 140’a yükseldi
14:30
İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı, hastanedeki yaralıları alıkoydu
14:17
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı
Peru'daki antik İnka şehri: Machu Picchu
Peru'daki antik İnka şehri: Machu Picchu
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ