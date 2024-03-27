Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Sabah saatlerinde il merkezinde başlayan fırtına, çatılara zarar verdi, ağaç dallarını kırdı ve boş bir müstakil evin duvarını yıktı.

Öğle saatlerinde fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan şehirde, araçlar zorluklar yaşadı. Vatandaşlardan Burak Çabuk, Mart ayında etkili olan kara şaşırdığını dile getirdi.

Sezer Karaoğlan ise bu yıl mevsimlerin çok değiştiğini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi