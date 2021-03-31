Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 16 gram sentetik uyuşturucu ile 56 gram metamfetamin ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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