İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçyurdu köyünde 2 adreste uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, Y.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde narkotik köpeği "Dora" ile yapılan aramada, soba ve kova içerisinde 2 bin 50 gram esrar ve 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.