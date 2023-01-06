Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Esenevler Mahallesi'nde belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımı ve satılmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Osmaniye
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