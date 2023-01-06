İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.





Esenevler Mahallesi'nde belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımı ve satılmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.