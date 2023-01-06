İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliğince, 3 Ocak'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla salıverilenler arasında, 2020'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alındığı, kendisine engel olan bir kadın polisin elini ısırdığı, güvenlik güçlerine yakalanmamak için de sık sık saç rengini değiştirdiği belirtilen Zeynep K. de yer aldı.