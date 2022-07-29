Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali B. yönetimindeki 34 KM 553 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye karayolunda Süleyman İ. idaresindeki 80 AL 698 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Ali ile otomobilde bulunan eşi Elif B, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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