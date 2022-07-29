Kırşehir Şehit Aileleri Dernek binasında, 2019 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu ay, şehit Necdet Yağız için mevlit okutuldu.

Kırşehir Müftülüğü din görevlilerinin okuduğu mevlit programına, çok sayıda şehit yakını katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine da sabır diledi.

Yeni tip koronavirüs sürecinin yoğun olduğu zamanlar hariç 2019 yılından itibaren her ay aksatmadan Kırşehirli bir şehit için mevlit programı düzenlediklerini belirten Kılıçaslan, şehit ailelerinin birlik ve beraberliğine katkı yaptıklarını söyledi.

Programla şehitleri andıklarını vurgulayan Kılıçaslan, "Şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak ve şehitlerimizi unutmamak için birlik beraberlik içerisinde anma programları yapıyoruz. Bu konuda ailelerimiz de duyarlı. Burada şehitlerimizi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ederek anıyoruz. İlahiler okunuyor. Bugün de 1993 yılında Hakkari'de şehit olan Necdet Yağız ve tüm şehitlerimiz için mevlit programı yaptık" ifadelerini kullandı.