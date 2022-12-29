Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tıra arkadan çarpan tırın şoförü yaralandı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.
Önder Yalvaç idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Araç içinde sıkışan Yalvaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı şoför, olay yerine sevk edilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye
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