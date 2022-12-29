Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, büyük dedesinin de Sarıkamış şehitlerinden olduğunu belirterek, "Onların çektikleri zorlukları görünce içimiz yanıyor ama çok şükür ki Müslümanız ve Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimizin nasıl bir ikram ile misafir edildiğine dair ayetler bizleri rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Harekatı'nın önemine dikkati çeken Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz sabretti. Bugün bizim İHA'larımız göklerde uçuyor ve helikopterler ile dağlardaki askerlerimize ikmal yapıyoruz. Askerlerimizin hiçbir eksikleri bulunmuyor. Eğer Sarıkamışlar, Çanakkaleler olmasaydı bugünün büyük ve müreffeh Türkiye'si de olamazdı. Böyle karakterli, ahlaklı ve böylesine güzel, pırıl pırıl bir gençlikle geleceğe de umutla bakıyor olamazdık. Hepsi şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Sarıkamış şehitlerine Allah rahmet etsin. Onlar üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yaptılar. Bize düşen ise onların emanetine sahip çıkmak ve bu yolda yürümektir."

Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan slayt gösterisi sunuldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Songül Dumlupınar Alican, Sarıkamış Harekatı ile ilgili sunum yaptı. Program, Müzik Öğretmeni Ferda Çelik yönetiminde Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından, "Vatan İçin Cennete Yürüyenler" oratoryosunun sahnelenmesinin ardından son buldu.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.