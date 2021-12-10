Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait yaşam malzemeleri bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
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