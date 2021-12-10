Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 30 fişek, 1 hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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