Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sağlık çalışanlarına plaket verildi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Düziçi Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlara plaket verildi.
Parti üyelerince hazırlnanan plaketler, Düziçi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personellerinde takdim edildi.
AK Parti Düziçi Kadın Kolları Başkanı Özlem Cuma, yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, büyük mücadeleler veren sağlık çalışanlarının yanına olduklarını ifade etti.
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