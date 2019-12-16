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Osmaniye'de okul servislerine denetim yapıldı16 Aralık 2019 Pazartesi 10:18 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:21
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul servislerinde denetim gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, taşımalı eğitim kapsamında özel servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde, araç sürücülerinin evrakları, araçlarının yeterlilikleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.
Sürücülerin kuralları uymaları konusunda uyarıldığı denetimlerde, çocuklara da trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA