İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine M.T. idaresindeki kömür yüklü tırı durdurdu.

Ekipler, tırın dorsesindeki kömür torbaları arasında detaylı inceleme yaptı.

Polis, torbaların arasına gizlenmiş kaçak 27 bin 280 paket sigara, 320 elektronik sigara ve 6 bin 780 elektronik sigara ucu ele geçirdi, sürücü M.T'yi gözaltına aldı.