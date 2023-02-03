Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, faiz karşılığı para verdiği vatandaşa zorla senet imzalatarak önce tehdit eden, ardından da iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.