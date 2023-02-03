Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
7 büyükbaş hayvanını kaybetti, yardımına jandarma koştu
Bursa'da ormanlık alanda 3 gündür kayıp olan hayvanları, bölgede arama yapan jandarma ekipleri 5 saatte bulup sahibine teslim etti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun Mahallesi'nde 7 büyükbaş hayvanını kaybeden E.Y. adlı vatandaş, 3 günlük arayışın ardından jandarma ekiplerine müracaat etti.
Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Bölgede arama yapan ekipler 5 saatlik sürede, kaybolan hayvanları 4 kilometrelik ormanlık alanda buldu.
Olumsuz hava şartları sebebiyle 7 hayvandan birinin öldüğünü belirleyen ekipler, 6 hayvanı sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Bursa
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