Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun Mahallesi'nde 7 büyükbaş hayvanını kaybeden E.Y. adlı vatandaş, 3 günlük arayışın ardından jandarma ekiplerine müracaat etti.



Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bölgede arama yapan ekipler 5 saatlik sürede, kaybolan hayvanları 4 kilometrelik ormanlık alanda buldu.

Olumsuz hava şartları sebebiyle 7 hayvandan birinin öldüğünü belirleyen ekipler, 6 hayvanı sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.