Çetinkaya, yazılı açıklamasında, doğal gaz depolama tesisinin kurlumu için imzaların atıldığını belirtti.

Tesisin bir ay içerisinde inşa edileceğini kaydeden Çetinkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Doğal gaz depolama tesisinin kurulumu için Bozyazı Belediyesi olarak tahsis ettiğimiz arazinin sözleşmesini, ziyaretimize gelen AKSA Çukurova Doğalgaz Bölge Müdürümüz Tufan Duman ve Proje Şefi İsmail Üzdemir ile imzaladık. Firmamız mart ayında çalışmalara başlayarak yaklaşık bir ay içerisinde depolama tesisini inşa edecek ve kısa süre içerisinde şehir merkezimize doğal gaz dağıtımını yapacak.