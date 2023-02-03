Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Bozyazı'da doğal gaz depolama tesisi yapılacak
Mersin Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçede doğal gaz depolama tesisinin yapılacağını bildirdi.
Çetinkaya, yazılı açıklamasında, doğal gaz depolama tesisinin kurlumu için imzaların atıldığını belirtti.
Tesisin bir ay içerisinde inşa edileceğini kaydeden Çetinkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Doğal gaz depolama tesisinin kurulumu için Bozyazı Belediyesi olarak tahsis ettiğimiz arazinin sözleşmesini, ziyaretimize gelen AKSA Çukurova Doğalgaz Bölge Müdürümüz Tufan Duman ve Proje Şefi İsmail Üzdemir ile imzaladık. Firmamız mart ayında çalışmalara başlayarak yaklaşık bir ay içerisinde depolama tesisini inşa edecek ve kısa süre içerisinde şehir merkezimize doğal gaz dağıtımını yapacak.
Etiketler: Mersin
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