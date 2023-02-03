Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 02:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da kar yağışı eğlenceye dönüştü
Kütahya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Bir grup genç, etkili olan kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
Zafer Meydanı'nda bir araya gelen gençler, kartopu oynayarak doyasına eğlendi.
Karın yağdığını gören gençler dışarı çıkarak karda oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışını sevinçle karşılayan Kütahyalı gençler, kartopu oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.
Karlı günün tadını doyasıya çıkaran topluluk, özçekim yapmayı da ihmal etmedi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kütahya Kar Yağışı
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